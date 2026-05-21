Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Cihan Beton arasında, akademik bilgi birikimi ile sanayi deneyimini bir araya getiren kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Araştırma üniversitesi vizyonuyla bilimsel çıktıları toplumsal ve ekonomik değere dönüştürmeyi hedefleyen BUÜ ile Ar-Ge odaklı büyüme stratejisi izleyen Cihan Beton firması arasında yapılan ortaklık, düzenlenen törende atılan imzalarla resmiyet kazandı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bilimsel projelerle başlayan bu ortaklığın fiili bir dayanışmaya dönüşmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün, hoca başına düşen yayın ve proje üretkenliğiyle üniversitenin lokomotiflerinden biri olduğunu vurgulayan Rektör Yılmaz, Türkiye'deki araştırma üniversiteleri liginde güçlü ve rekabetçi bir oyuncu olarak yer almayı hedeflediklerini belirtti. Araştırma üniversitesi vizyonunun temel felsefesinin, akademik fikirleri sanayi ve ekonomiyle entegre ederek herkesin kazanacağı bir formüle dönüştürmek olduğunu dile getiren Yılmaz, doğrudan sahada olgunlaşan bu sıcak iş birliğine emek veren tüm ekibe teşekkür etti.

Cihan Beton Genel Müdürü Uluç Cihan ise firmanın 1990 yılından bu yana Bursa'da hazır beton sektöründe sanayiye hizmet verdiğini hatırlatarak, üst yönetim olarak belirledikleri yeni vizyon doğrultusunda Ar-Ge altyapısını güçlendirme kararı aldıklarını belirtti. Bu dönüşüm yolculuğunda akademik rehberliğiyle kendilerine yol gösteren Prof. Dr. Ali Mardani'ye teşekkür eden Cihan, küresel ölçekte değişen sektör dinamiklerine uyum sağlamak için sanayicilerin kendilerini geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi. Şirket bünyesinde yürüttüklerin çalışmalardan ziyade, üniversite çatısı altında üretilen projelerin çok daha nitelikli ve değerli olduğunu kabul ettiklerini söyleyen Uluç Cihan, bu heyecan verici projeyle geçmiş başarıların üzerine yenilerini koyarak geleceğe emin adımlarla ilerlemeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Protokolün akademik yürütücüsü Prof. Dr. Ali Mardani, Cihan Beton ile kabul edilen TÜBİTAK 1505 projesinin ardından, ilk aşamayı başarıyla geçen yeni bir TÜBİTAK 1507 projesine başladıklarını duyurdu. Bu sürdürülebilir ortaklığın en somut meyvesi olarak üniversiteye kazandırılacak iki katlı ve 600 metrekarelik yeni laboratuvar binasının heyecanını paylaşan Mardani, mevcut dar çalışma alanlarından bu modern tesise geçtiklerinde, yakın zamanda açılışını yaptıkları üç boyutlu yazıcı laboratuvarını buraya taşıyacaklarını belirtti. Sonraki hedeflerinin ise insanla ortak çalışabilen akıllı robotik sistemlerin (co-robot) üretimi ve nihayetinde 3D yazıcı teknolojisiyle bina inşa etmek olduğunu vurgulayan Mardani, bu vizyonun ilk somut çıktısı olarak kampüse bir güvenlik kulübesi kazandıracaklarını ve üretken akademik kadrolarıyla sektöre değer katmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Tören, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından çekilen anı fotoğrafı ile son buldu.