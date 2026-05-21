Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), öğrencilerin uluslararası staj fırsatlarına erişiminin artırılmasının ele alındığı IAESTE Temsilciler Toplantısı'nda yer aldı.

14 Mayıs tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen IAESTE Temsilciler Toplantısı'na, ETÜ Dış İlişkiler Ofisi'nde görev yapan Öğr. Gör. Dr. Uğur Ayık katıldı. Toplantıda, üniversite öğrencilerinin uluslararası staj olanaklarından daha etkin yararlanabilmesi, farklı ülkelerde teknik deneyim kazanmasının desteklenmesi ve üniversiteler arası iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Özellikle mühendislik, fen bilimleri ile iktisadi ve idari bilimler alanlarında öğrenim gören öğrencilerin küresel ölçekte staj ve kariyer fırsatlarından daha fazla yararlanabilmesine yönelik yürütülebilecek çalışmalar ele alındı.

Ayrıca öğrencilerin farklı ülkelerde mesleki deneyim elde etmelerine katkı sağlayacak uygulamalar, uluslararası hareketlilik süreçleri ve üniversiteler arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.