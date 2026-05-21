Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Beğendik Mahallesi'nde devam eden Aksu-Lara Deresi Taşkın Koruma Kanalı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yaklaşık 2,5 kilometrelik hat üzerinde yürütülen çalışmalarda önemli mesafe kat edildiğini belirten Başkan Özdoğan; 'Beğendik Mahallemizde devam eden Aksu-Lara Deresi taşkın koruma kanalı işinde yaklaşık 2,5 kilometrelik hattın birinci etabı olan 1,5 kilometrelik bölüm tamamlanmak üzere. İnşallah kalan bölümde de taşeron firmamız, Devlet Su İşleri kontrolünde plana ve projeye uygun şekilde çalışmalarına devam ediyor. Hedefimiz, bağ mevsimi başlamadan kalan kısmı da tamamlamak' dedi. Son yıllarda ani yağışların ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Özdoğan; 'Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada meteorolojik hareketler çok farklı noktalara ulaşmış durumda. Ani yağışlar istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. Amacımız, adı üzerinde taşkın koruma kanallarıyla ilçemizi bu risklere karşı daha güvenli hale getirmek. Görüldüğü gibi çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Hem bağlantı yolları hem de su yolu açısından teknik olarak çağın gereklerine uygun bir yatırımı ilçemizin bu bölgesine kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediyesi olarak tüm paydaşlar ile koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Özdoğan; 'İlçemizde yapılan her yatırımın en hızlı ve en verimli şekilde tamamlanmasını sağlamak için ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışıyoruz. Başta Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze, yüklenici firmamıza ve sahada vatandaşlarımızla kurumlar arasında köprü vazifesi gören Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Rabbim ilçemizi ve ülkemizi afetlerden korusun' diye konuştu.