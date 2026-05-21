Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 34 harften oluşan Türk dünyası alfabesindeki harflerle yazılmış kitaplar, tabelalar ve makam yazılarının olacağını kaydederek, '34 harften oluşan alfabe ile Balkanlardan Baykal Gölü'ne kadar artık birbirimizle hem yazdıklarımızı anlayacağız hem konuştuklarımızı anlayacağız' dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Talas Belediyesi tarafından Türkoloji Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Yıldırım, dilin egemenlik ve bağımsızlık olduğunu söyleyerek, 'Eğer diliniz yoksa, dilinizi kullanamıyorsanız, egemenliğiniz de tehdit altındadır. Dijital dünyada da bugün böyle bir tehditle karşı karşıyayız. Egemen devletiz, dilimiz var, alfabemiz var ama verilerin derinliğinin oluşması ayrı bir şeydir. Şimdi yapay zeka diye bir mefhum son zamanlarda çok daha kullanılır hale geldi. Yapay zeka acaba gelecekte ne gelişme sağlayacak? Yapay zeka insan zekasının yerine mi geçecek? Bu sorular çok sıkça soruluyor. Şunu bilmekte fayda var. Yapay zeka düşünmez. Yapay zeka sizin düşündüklerinizi çok daha hızlı bir şekilde bir fikre dönüştürür. Yani yapay zeka bir anlamda size destek veren, sizin yardımcınız, sizin en yakın işinizi kolaylaştıran bir araçtır.

Şimdi yapay zeka dilin korunması için hem fırsattır hem de tehdittir. Fırsat nasıl oluyor? Eğer yapay zeka sorduğunuz bir şeyi sizin dil havuzunuzdan araştırıp derleyip sonucu size getiriyorsa o bir fırsattır. Ama bunun için büyük dil modeliniz olacak. Yani diliniz istilaya uğramamış olacak. Dijital çağda Türkçe'nin karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit dilimizin istila edilmesi, yani dilimizin bir anlamda özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Veri havuzunda büyük data dediğimiz o bilgi, dijital dünyanın bilgi havuzunda ne varsa onu size arama motorları, yapay zeka bulup önünüze koyuyor. Eğer siz oraya bir şeyler koymadıysanız başkalarının koyduğu ürünlerle yetinmek zorundasınız. Bu da sizin dilinizin, sizin kültürünüzün, sizin medeniyetinizin ilerlememesi, geri kalması anlamına gelir' diye konuştu.

Türk dünyası alfabesine değinen Binali Yıldırım, ekrana yansıyan akfabeyi göstererek, 'Bir alfabemiz var. Bu alfabe durup dururken olmadı. İstanbul zirvesinde alınan bir kararla Aksakallılar Konseyi'ne bir görev verildi. 'Siz Türk devletleri için bir alfabe çalışın' denildi ve iki yıl sürdü. Türk Akademisi, Türk Dil Kurumu öncülük ederek bu alfabenin çerçevesini belirledi. Türk alfabesi, yani Türk dünyasının alfabesi artık budur. Bizim alfabemiz değişti mi, yok. Aslında bu alfabeye sahip olmayanların alfabesi değişti. Hiç anlamadığımız, halbuki anlayabilsek bayağı bildiğimiz Türkçe gibi okunan Kiril ile yazılmış kitaplar, tabelalar, makam yazıları, bunların hepsi artık belirli bir takvim içerisinde, geçiş süresi içerisinde bu 34 harften oluşan alfabe ile olacak. Bu ne anlama geliyor? Balkanlardan Baykal Gölü'ne kadar artık birbirimizle hem yazdıklarımızı anlayacağız hem konuştuklarımızı anlayacağız hem de hepimizin arzu ettiği o büyük Türk dünyasının birleşmesini, entegrasyonunu gerçekleştireceğiz' şeklinde konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, çalışmada emeğe geçenlere teşekkür ederek, kültür ve medeniyet çalışmalarını belediyenin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi. Yalçın ayrıca, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.