İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik davranışı ve aktivistlere uygulanan kötü muamele nedeniyle İsrail maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in dün Aşdod limanında tutulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik tacizine ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere uyguladığı insanlık dışı muameleye tepkiler sürüyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yayınladığı kışkırtıcı videonun ardından İngiltere, bugün İsrail maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı. İngiltere, Ben-Gvir'in Sumud Filosu'ndaki aktivistlerle alay ettiği davranışını şiddetle kınıyor. Bu davranış, insanlara karşı en temel saygı ve haysiyet standartlarını ihlal etmektedir' ifadeleri kullanıldı. Ayrıca aktivistlerin gözaltı şartlarından derin endişe duyulduğu ve İsrailli yetkililerinden açıklama talep edildiği aktarıldı.

Gazze'ye yardım ulaştırılması çağrısı

Açıklamada, 'Filonun yardım ulaştırma girişimi, Gazze'deki insani durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. İsrail, kara yolları üzerinden çok daha fazla yardımın güvenli şekilde ulaşmasını sağlamalıdır. Filodaki İngiliz vatandaşının aileleriyle iletişim halindeyiz ve her an konsolosluk desteği sağlamaya hazırız' denildi.

Ne olmuştu

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün Aşdod limanına giderek aktivistleri taciz etmişti. Ben-Gvir'in 'İsrail'e hoş geldiniz' notuyla paylaştığı videoda, İsrail polislerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu, aktivistlerin elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek yüz üstü yerde tutulduğu görülmüştü. Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir aktivistin 'Özgür Filistin' diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunduğu kameraya yansımıştı. Ben Gvir ayrıca aktivistlerin üzerinde İsrail bayrağı sallarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, 'Bunları uzun süre bize verin, terörist hapishanelerine atalım' ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, pazartesi günü uluslararası sularda müdahale ettiği filoda 44 ülkeden 428 aktivisti alıkoymuştu. Türkiye, İspanya, Ürdün, Pakistan, Brezilya ve Endonezya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in müdahalesini 'uluslararası hukukun ihlali' olduğunu belirterek kınamıştı.