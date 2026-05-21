Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'ya 2. Derece Dostluk Nişanı'nı takdim etti.

Kazakistan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'yu Dostluk Nişanı ile onurlandırdı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kültür alanındaki üstün başarıları ve Kazakistan'a yaptığı özel katkılar dolayısıyla bazı isimlerin devlet nişanlarıyla ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı aktarıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'ya Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından 2. Derece Dostluk Nişanı takdim edildi.

Akorda Sarayı'nda düzenlenen törende ödülünü teslim alan Zorlu, yaptığı konuşmada, kendisini bu ödüle layık gördüğü için Cumhurbaşkanı Tokayev'e teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Zorlu, 'Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın Kazakistan'a çok verimli bir ziyareti oldu. Bu ziyarette siz, ilk Hoca Ahmet Yesevi Nişanı'nı Cumhurbaşkanımıza takdim ettiniz. Biz çok sevindik. Size çok teşekkür ederiz. Türkiye-Kazakistan kardeşliği yaşasın. Yaşasın Kazak halkı' dedi.