COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kopenhag İklim Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen 'Dayanıklılığın Artırılması ve Uyumun Hızlandırılması' oturumunda yaptığı konuşmada, 'Bugün temel ihtiyaç yeni çerçeveler oluşturmak değil; mevcut hedefleri hızla uygulamaya geçirmek' dedi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Danimarka'da temaslarına devam ediyor. Bakan Kurum, Kopenhag İklim Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen 'Dayanıklılığın Artırılması ve Uyumun Hızlandırılması' oturumunu yönetti. Bakan Kurum, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. İklim değişikliğinin artık geleceğe ilişkin bir senaryo olmadığının altını çizen Bakan Kurum, günlük yaşamı, üretim sistemlerini, altyapıyı ve doğal ekosistemi doğrudan etkileyen küresel bir gerçeklik olduğunu söyledi.

'Adaptasyon ve dirençlilik ekonomi ve toplumsal refahın temel unsuru'

Son yıllarda yaşanan aşırı hava olayları, kuraklıklar, seller, orman yangınları ve su krizlerinin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en ağır sonuçları olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, bu etkileri en yoğun yaşayanların gelişmekte olan ülkeler ve yerel topluluklar olduğunu kaydetti. Bakan Kurum, bu doğrultuda adaptasyon ve dirençliliğin sadece bir çevre politikası olmadığını, ekonominin ve toplumsal refahın da temel unsurlarından biri olduğunun altını çizdi.

'Yapılan çalışmalar, uyum yatırımlarının ekonomik kayıpları azalttığını gösteriyor'

Bakan Kurum, yürütülen çalışmaların önemli fırsatlar da oluşturduğunu belirterek, 'Yapılan çalışmalar, uyum yatırımlarının ekonomik kayıpları azalttığını, yatırım güvenliğini artırdığını, yeni istihdam alanları oluşturduğunu ve sürdürülebilir büyümeyi desteklediğini göstermektedir. Bu doğrultuda son yıllarda uluslararası düzeyde önemli gelişmeler yaşandı. COP30 kapsamında Küresel Uyum Hedefi'nin uygulanmasını izlemeye yönelik Belem Uyum Göstergeleri üzerinde uzlaşı sağlanması, adaptasyon finansmanının artırılmasına yönelik çağrılar ve giderek daha fazla Ulusal Uyum Planı'nın hazırlanması küresel iradenin güçlendiğini göstermektedir. Ayrıca Ulusal Uyum Planları Uygulaması İttifakı (NAP Implementation Alliance) gibi girişimler, uyumun sahada somut sonuçlar üreten bir gündem haline gelmesi açısından önemli bir rol üstlenmektedir' dedi.

'COP31 Başkanlığı olarak yaklaşımımız nettir'

Bakan Kurum, Ulusal Uyum Planları'nın uygulanmasını hızlandırmanın önemli olduğuna dikkat çekerek, 'Bugün artık temel ihtiyaç yeni çerçeveler oluşturmak değil; mevcut hedefleri hızla uygulamaya geçirmek ve somut sonuç üretmektir. Burada bir parantez açmak istiyorum. Farkındalığı da hep birlikte arttırmalıyız. Bence en önemli araç o. Bu farkındalık arttıkça hükümetler, ülkeler bu talebe karşı kayıtsız kalamayacaklar. Burada 3 öncelik öne çıkıyor. Uyum hedeflerinin etkin uygulanması, uyum finansmanının güçlendirilmesi ve tüm paydaşlar arasında daha güçlü iş birliği mekanizması. Çünkü iklim değişikliğine uyum artık yalnızca iklim politikalarını değil; kalkınma politikalarını, ekonomik planlamayı ve toplumsal dirençliliği de merkezine alıyor. COP31 Başkanlığı olarak yaklaşımımız nettir. Küresel hedeflerin artık ulusal eyleme dönüştürülmesi en büyük beklentilerimizden biridir. O yüzden 'Uygulama COP'u diyoruz' dedi.

Oturumda, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Jim Skea, Uganda, Maliye Bakanları Koalisyonu bünyesindeki Uyum Çalışma Grubu Başkanı Sam Mugume Koojo, UNDP İklim Değişikliği Küresel Direktörü Cassie Flynn, COP31 Gençlik İklim Şampiyonu Sally Hıggıns de birer konuşma yaptı.

Küresel uygulama hızlandırıcısı ve 1,5 derece Belem Misyonu

Bakan Kurum, İklim Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen COP Başkanlarını Bilgilendirme Toplantısı'na da katıldı. COP30 Başkanı ve Büyükelçi Andre Correa do Lago, COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, COP29 Başkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İklim Meseleleri Özel Temsilcisi Muhtar Babayev'in de bulunduğu toplantıda konuşan Bakan Kurum, COP30'da alınan kararlardan biri olan Küresel Uygulama Hızlandırıcısı ve 1,5 Derece Belem Misyonu'na dikkat çekti.

'Belem 1.5 derece görevi hepimizin katkı vereceği şeffaf bir buluşma noktası'

Bakan Kurum, 'Küresel Uygulama Hızlandırıcısı konusunda Brezilya ve Avustralya ile verimli çalışmalar yürütüyoruz. Oradaki tecrübeleri ve birikimi COP31'e aktararak süreci birlikte yürütmek gerektiğini düşünüyoruz. Hakikaten 'uygulama' dediğimiz konsepte çok farklı ve yenilikçi bir yaklaşım getiren Hızlandırıcı, önceliklendirilen çözüm alanları ile sahayı birleştirecek. Eylem Ajandası ile de belirli noktalarda bağlantı kuracak. Paris Anlaşması'nın başarısının hem müzakerelerde alınan kararlara hem de bunları ulusal politikalarımıza tercüme etme kararlılığımıza bağlı olduğunu unutmamak gerek. Belem 1.5 derece görevi de bu noktada kilit bir misyon olarak hepimizin katkı vereceği şeffaf ve katılımcı bir buluşma noktası rolü üstleniyor. Azerbaycan, Brezilya ve Avustralya ile birlikte çalıştığımız bu konuyu, NDC ve NAP'lerin daha azimli uygulanması için sorular soran ve cevapları arayan bir alan olarak tasarlıyoruz. 1.5 dereceyi erişilebilir kılmak için fırsatları, engelleri, uluslararası iş birliği gibi konuları, hep birlikte, sadece devletler tarafında değil, uygulamanın tamamındaki aktörlerle konuşma fırsatı sunan bu alanın etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini son derece önemsiyoruz' dedi.