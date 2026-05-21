DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kars'ta parti binasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin başarıya ulaşması için toplumun büyük bir beklenti içerisinde olduğunu belirten Bakırhan, iktidarın somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

''Toplum barış istiyor'

Bakırhan, toplumun çatışma değil huzur ve barış istediğini ifade ederek, geçmişte yaşanan süreçlerin başarısızlıkla sonuçlanmasının halkta güvensizlik oluşturduğunu dile getirdi.

Bakırhan, 'Kim kavga ister? Kim çocuğunu askere gönderirken her telefon çalışında kaygıyla açmasını ister? Kim barış istemez? Barış kimin zararınadır? Dolayısıyla toplum barışı istiyor. Ancak geçmiş süreçlerin başarıya ulaşmaması toplumda kaygı oluşturuyor. İktidarın bu konuda tutuk davranması, yeterince inisiyatif almaması da kaygıları artırıyor' dedi.

'Beklenti iktidarın atacağı adımlarda'

Kürt hareketinin ve DEM Parti'nin üzerine düşeni yaptığını savunan Bakırhan, toplumun gözünü iktidarın atacağı adımlara çevirdiğini söyledi.

Bakırhan, 'Kürt tarafı şu ana kadar üzerine düşenleri yerine getirdi. Şimdi insanlar doğal olarak iktidarın hangi adımları atacağını soruyor. Eğer iktidar bu konuda birkaç somut adım atarsa güven de destek de artar. İnsanlar geleceğe daha umutla bakar ve bu sürecin önceki dönemlerde olduğu gibi heba edilmeyeceğine inanır' diye konuştu.

'Artık gereğini yapmak gerekiyor'

Türkiye'de sürecin uzun süredir tartışıldığını belirten Bakırhan, birçok siyasi parti ve kesimle görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bakırhan, 'Türkiye'de bu meseleler geniş çevrelerle tartışıldı. Mecliste neredeyse dinlenmeyen kesim kalmadı. Şimdi artık gereğini yapmak gerekiyor. DEM Parti yasa çıkaracak değil, ancak yasaların çıkması için elinden gelen çabayı gösteriyor. İnsanlar artık yürütmenin ve Meclis'in adım atmasını bekliyor' ifadelerini kullandı.

'Yanı başımız kan gölü'

Bölgedeki çatışma ortamına dikkat çeken Bakırhan, Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıldır çatışmasız bir ortamın oluşmasının önemli olduğunu kaydetti.

Tuncer Bakırhan, 'Yanı başımız savaş, kaos ve krizle dolu. Buna rağmen Türkiye'de 1,5 yıldır kimsenin burnunun kanamadığı, insanların geleceğe umutla baktığı bir zemin var. Bunun kıymetini bilmek gerekiyor. Diyalog ve müzakereyle sorunların çözülebileceğini göstermemiz lazım' şeklinde konuştu.

'Silahların bırakılması için yasal zemin şart'

Bakırhan, silah bırakma ve toplumsal entegrasyon konusunda da yasal düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

Bakırhan, 'Bir yasa çıkaralım, elinde silah olanlar silahlarını bırakıp gelsinler, toplumsal ve siyasal zemine karışsınlar. Yasayı çıkarmadan oradakilerin gelip gelmeyeceğini nereden anlayacağız? Siyaset net okuma ile değil, somut ve pratik adımlarla yürür' dedi.

'Bu sürecin altında herkes kalır'

Sürecin başarısız olması halinde tüm tarafların zarar göreceğini belirten Bakırhan, şunları kaydetti:

'Bu sürecin başarısız olması halinde iktidar da biz de bunun altında kalırız. Oysa bu süreç Türkiye'nin, 86 milyonun lehine sonuçlar doğurabilir. Süreci neden hızlandırmıyoruz sorusunun cevabı iktidardadır. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getiriyoruz.'

'Süreci topluma en çok anlatan DEM Parti'

DEM Parti'nin Türkiye genelinde süreci anlatmak için yoğun çalışma yürüttüğünü ifade eden Bakırhan, toplumun kaygılarının ancak somut adımlarla giderilebileceğini belirtti.

Tuncer Bakırhan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Şu an milletvekillerimiz ve genel merkez yöneticilerimiz Türkiye'nin dört bir yanında süreci anlatıyor. Bu sürecin topluma ne kazandıracağını anlatan başka bir zemin yok. En samimi duran, en çok inanan ve sürecin ilerlemesini isteyen zemin DEM Parti'dir. Toplumun kaygıları yerindedir. Çünkü ortada somut hiçbir şey yok. Güvensizlik ancak somut adımlarla ortadan kaldırılır.'