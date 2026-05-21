Niğde Belediye Meclisi'nin şehir içi ulaşım düzenlemesine ilişkin aldığı kararın ardından Bor-Niğde hattında çalışan bazı otobüs şoförlerinin kontak kapatarak eylem yapmasıyla başlayan tartışmalar sürerken, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir kamuoyunda oluşan iddialara ilişkin basın açıklaması yaptı.

18 Mayıs'ta yaşanan olayda yapılan güzergah değişikliğine tepki gösteren Bor hattı şoförleri araçlarını durdurarak kontak kapatma eylemi gerçekleştirmiş, bazı güzergahlarda ulaşım durma noktasına gelmişti. Yeni düzenleme kapsamında Bor'un yanı sıra Altunhisar, Bahçeli, Kemerhisar, Ulukışla, Çukurkuyu ve Kızılca'dan gelen otobüslerin şehir içi güzergahları değiştirilmiş, toplu taşıma araçlarının şehir merkezine girmeden belirlenen noktalarda yolcu indirip bindirmesi kararlaştırılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algıya tepki gösterdi.

Başkan Özdemir; 'Karar yeni değil'

Özdemir, söz konusu kararın yeni alınmış bir uygulama olmadığını belirterek, 'Adana ve Ankara istikametinden gelen ilçe, belde ve köy otobüslerimizin güzergahıyla alakalı karar 10 Şubat 2025 tarihinde alındı. Bu karar ilgililerine hem yazılı hem sözlü olarak bildirildi. Ancak son iki gündür sanki gece alınmış ve sabah uygulanmış bir karar gibi kamuoyuna yansıtıldı. Maalesef böyle bir algı oluşturulmaya çalışıldı ve vatandaşlarımız mağdur edildi' dedi.

'Amaç trafik ve durak sorununu çözmek'

Kararın tek yön uygulamasıyla ortaya çıkan trafik ve durak sorunlarını çözmek amacıyla alındığını ifade eden Özdemir, şehir içi taşımacılık yapan otobüslerle ilçeler arası taşımacılık yapan araçların aynı durakları kullanmasının ciddi sıkıntılara yol açtığını söyledi. İlçeler arası taşımacılık yapan araçların şehir içinde yolcu taşımasının yasal olmadığını da vurgulayan Özdemir, yaşanan mağduriyetin temel sebebinin kooperatifin izinsiz ve kanunsuz şekilde kontak kapatma eylemi olduğunu ifade etti. Bazı çevrelerin yaşanan süreçte Niğde Belediyesi'ni hedef gösterdiğini belirten Başkan Özdemir, 'Sanki vatandaşları Niğde Belediyesi mağdur etmiş gibi bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Biz gece gündüz demeden vatandaşımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Niğde sınırları içerisinde yaşayan hiçbir vatandaşımız arasında ayrım yapmamız söz konusu olamaz. İster köyde yaşasın ister ilçede, herkes bizim vatandaşımızdır ve hizmet etmekle yükümlüyüz' diye konuştu.

Kayseri ve Nevşehir istikametinden gelen araçların mevcut terminal düzenini kullandığını hatırlatan Özdemir, Adana-Ankara güzergahında da benzer bir düzenleme yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Sürecin ani gelişmediğini belirten Özdemir, 2025 yılı içerisinde belediye meclisinde alınan karar sonrası ilgili kooperatiflerle çok sayıda toplantı yapıldığını dile getirdi.

Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Başkan Özdemir açıklamasında vatandaşların mağdur olmaması adına ücretsiz ulaşım desteği sağlandığını da açıkladı. Şehir merkezine ulaşım için elektrikli otobüslerin ücretsiz hizmet vereceğini belirten Özdemir, 'Bor, Bahçeli, Kemerhisar ve o bölgedeki köylerden gelen vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ücretsiz taşıma uygulaması başlattık' ifadelerini kullandı.

Geçmişte bazı ilçe araçlarının şehir merkezine girişlerinin yine kooperatif talepleri doğrultusunda kaldırıldığını da hatırlatan Özdemir, 'Doğru konuşmak lazım. Geçmişte Bor ilçe merkezine giren Kemerhisar ve Bahçeli araçları da çıkarıldı. Bugün yapılan düzenleme tamamen şehir trafiğini rahatlatmak ve düzeni sağlamak amacı taşıyor' dedi.

'Kimsenin vatandaşı mağdur etmesine izin vermeyeceğiz'

Niğde Belediyesi'nin vatandaşların mağduriyetine izin vermeyeceğini vurgulayan Özdemir, '26 Haziran'a kadar süre veriyoruz. Niğde il sınırları içerisinde yaşayan hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmesine izin vermeyeceğim. Eğer birileri vatandaşımızı mağdur etmeye kalkarsa Niğde Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyarız. Keyfi, kanunsuz ve izinsiz şekilde vatandaşın mağdur edilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz' şeklinde konuştu.