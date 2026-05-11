Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anne & Çocuk Uçurtma Şenliği', Kent Ormanı arkasındaki Atletizm Pisti'nde binlerce vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Gökyüzünün devasa uçurtmalarla renklendiği şenlikte anneler ve çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl 2 bin olan uçurtma sayısını bu yıl 5 bine çıkardıklarını ancak katılımın beklenenin çok üzerinde olduğunu belirten Başkan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:'Geçen sene 2 bin dağıtmıştık, bu sene 5 bin sözü vermiştik. Şimdi önümüzdeki yıl için şimdiden 10 bin adet uçurtma sözü veriyoruz. İnşallah seneye herkese yetecek kadar uçurtmamız olacak. Fedakarlığın sembolü olan anneler dünyayı değiştiren nesiller yetiştiriyor' dedi.

Etkinlik süresince Niğde Valisi Nedim Akmeşe ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, alandaki stantları tek tek inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Annelerin gününü kutlayan Vali Nedim Akmeşe ve Başkan Emrah Özdemir, şenliğe katılan kadınlara gül takdim ederek özel günü daha da anlamlı kıldı.

Uluslararası ödüllü sanatçı Zahid Mungan'ın devasa uçurtma gösterileriyle görsel bir şölene dönüşen etkinlikte, katılımcılar Niğde Belediyesi'nin sunduğu ücretsiz ulaşım imkanı ve alandaki zengin sosyal aktivitelerle keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Gün boyu süren canlı müzik performansları eğlenceyi doruğa çıkarırken, alanda kurulan kadın kooperatifleri stantlarında sergilenen el emeği ürünler büyük ilgi gördü.