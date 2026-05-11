Melikgazi Belediyesi Mayıs Ayı Ek Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesini, '2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri' oluşturdu. Komisyon raporu doğrultusunda meclise sunulan madde, tüm siyasi partilere mensup meclis üyelerinin tamamının desteğini alarak oy birliğiyle kabul edildi. Türkiye'de nadir görülen bu durum, Melikgazi Belediyesi'nin başarısını bir kez daha tescilledi.

'Türkiye'de en çok yatırım yapan belediyeyiz'

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye'de borçsuz belediyeler arasında olduklarını belirterek, 'Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'de borçsuz belediyeler arasındayız, kendi ölçeğimizdeki belediyeler sıralamasında en öndeyiz. Kredi borcumuz olmadığı gibi kendi öz kaynaklarımızı üretiyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. Kentsel dönüşümden elde ettiğimiz dairelerin satışını gerçekleştirerek belediyemize önemli katkı sağlıyoruz. Borcumuz olmadığı gibi kasamız dolu. Enerji gelirlerimiz her geçen gün artıyor, vergi gelirlerimizi de en verimli şekilde hizmete dönüştürüyoruz. Personel sayımız diğer belediyelerle kıyasladığımızda daha az. Melikgazi Belediyesi olarak önemli yatırımlara imza arıyoruz. 600 bin nüfusa önemli hizmetler yapıyoruz. Türkiye'de en çok yatırım yapan belediyeyiz. Okul, sağlık ocağı, sosyal tesis, kütüphaneler gibi yatırımlarda açık ara öndeyiz. Önümüzde 20 civarında açılışımız var. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Emeği geçen meclis üyelerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' dedi.

Meclis toplantısı esnasında söz alan meclis üyeleri Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ederek başarılarının devamını dilediler.