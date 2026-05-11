Niğdeli sporcular Sakarya'da düzenlenen Okul Sporları Wushu Şampiyonundan derece ile döndü.

6-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Okul Sporları Wushu Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Niğdeli sporcular, elde ettikleri derecelerle büyük başarıya imza attı. Şampiyonada yarışan sporculardan İpek Su Tan, 60 kilogram yıldızlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. 75 kilogram B Gençler kategorisinde mücadele eden Yiğit Gökpınar ise başarılı performansıyla Türkiye ikinciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Bir diğer başarılı sporcu Pınar Semra Kahraman da 39 kilogram yıldızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Şampiyona sonrası değerlendirmelerde bulunan Antrenör Köksal Arıkan, derece elde eden sporcuların yanı sıra mücadele eden tüm sporcuların önemli bir tecrübe kazandığını belirterek, Niğde Wushu takımının gelecekte çok daha büyük başarılara ulaşacağına inandığını ifade etti.

Arıkan açıklamasında; sporculara her zaman destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, Şube Müdürü Mahmut Karataş,'a ve Okul Sporları Şube Müdürü Metin Pınar'a destejlerinden dolayı teşekkür etti.