Niğde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen 'Modern Folk Konseri', zengin ezgileriyle muhteşem bir gece yaşattı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe'nin eşi Hacer Akmeşe ve İl Müdürü Elif Özbek'in katılımıyla gerçekleştirilen programda, türkü ve arabesk müziğin sevilen eserleri seslendirildi. Yoğun katılımın olduğu konserde sahne performansları ve yorumlarıyla dinleyicilerden tam not alan solistler ve müzisyenler büyük alkış aldı.

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin; programın hazırlanmasında emeği geçen müzik öğretmenleri ile organizasyonda görev alan tüm personele teşekkür ederken kültür ve sanatı toplumla buluşturan etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.