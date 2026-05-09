Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) düzenlenen törende Kimya Bölümü birinci sınıf öğrencileri önlüklerini giydi.

Karabük Üniversitesi'nde gerçekleştirilen önlük giyme töreninde öğrenciler mesleki yolculuklarına ilk adımı atarken, program kapsamında yeşil kimya ve sürdürülebilirlik konulu söyleşi düzenlendi.

Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şaban Uysal, öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Etkinliğe katılan Türkiye Kimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahattin Yalçın ise 'Laboratuvardan Endüstriye Yeşil Kimya: Sürdürülebilir Gelecek İçin Yeni Yaklaşımlar' konulu kariyer söyleşisini gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Bahattin Yalçın, kimyanın doğru uygulamalarla çevresel sorunlara çözüm üreten stratejik bir alan olduğuna dikkat çekerek, 'atık' kavramının dönüştürülebilir bir değere işaret ettiğini ifade etti. Kimyanın tabiatin korunmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Öğrencilerin önlüklerini giyerek mesleki eğitim süreçlerine adım attığı programa, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, Türkiye Kimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahattin Yalçın, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.