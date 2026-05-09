Karabük Üniversitesinde 'Bağımsız Gençlik' temasıyla düzenlenen Gençlik Şöleni'nde, bağımlılıkla mücadele ve gençlerin bilinçlendirilmesi vurgulandı.

Karabük Üniversitesinde ilk kez düzenlenen Gençlik Şöleni, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın açılış konuşmasıyla başladı ve gün boyu çeşitli etkinliklerle devam etti.

Sosyalfest yolu üzerinde yapılan atlı yürüyüşle başlayan Gençlik Şöleni; Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Karabük Şube Başkanı Ahmet Ustaoğlu, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında etkinliğin geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiğini belirten Rektör Kırışık, 'bağımsız gençlik' temasının önemine dikkat çekti.

Kırışık, gençlerin tüm bağımlılıklardan korunması gerektiğini vurgulayarak, özellikle uyuşturucu, alkol ve dijital bağımlılığın oluşturduğu risklere karşı toplumsal farkındalık çağrısı yaptı.