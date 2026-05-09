Karabük'te birlikte alkol alan arkadaş grubu arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansırken, darbedilen kişi saldırganlardan şikayetçi olmadı.

Olay, Yenişehir Mahallesi'nde araç girişine kapalı pazar yeri bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan 5 arkadaş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir kişi çalılık alana doğru uzaklaşırken, 3 kişi diğer arkadaşlarını aralarına alarak tekme ve yumruklarla darbetti.

Yere düşen kişinin darbedildiği kavga, gruptaki diğer 2 kişinin araya girmesiyle sona erdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Darbedilen kişinin arkadaşlarından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.