Kastamonu Üniversitesi Arkeoloji ve Kültürel Miras Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan 'Bir Şehir, Bin Hikaye' adlı fotoğraf sergisi, Taşköprü ilçesinde yoğun ilgi gördü.

Kastamonu Üniversitesi Arkeoloji ve Kültürel Miras Öğrenci Topluluğu'nun düzenlemiş olduğu fotoğraf sergisinin ikinci etabı, Taşköprü ilçesindeki Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirildi. İlki Kastamonu il merkezinde açılan sergi, Taşköprü ilçesinde de vatandaşlarla buluştu. Sergi açılışına Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kaymakam Refiki İhsan Akbel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Danışmanlığını İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. H. Asena Kızılarslanoğlu'nun yaptığı sergi, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile ÜNİDES 6. Dönem Projesi olarak hayata geçirildi. Arkeoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Nuran Bozok'un koordinatörlüğündeki 'Bir Şehir, Bin Hikaye' isimli proje kapsamında, arkeolojik ve kültürel mirasından seçilmiş örneklerin yer aldığı fotoğraflar sergilendi. Sergiyi gezen protokol üyeleri, üniversite öğrencilerinden bilgi aldı.