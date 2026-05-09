Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. yönetimindeki 37 KL 408 plakalı Toyota marka otomobil ile S.B.K. yönetimindeki 37 AEE 877 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki E.T. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan S.B.K. ve E.T. Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.