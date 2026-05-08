Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaklaşık 4 aylık takip neticesinde Kastamonu merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu tacirlerine ağır bir darbe vuruldu. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçunu örgütlü bir şekilde işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 30 Ocak'ta başlatılan soruşturma kapsamında Kastamonu merkezli Ankara ve İstanbul'daki 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

16 şüpheli tutuklandı

26 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.E.Y., D.T., Y.Y., Ş.G.T., İ.D., O.M.D., A.T., S.Ç., K.D., B.A., Ö.D., H.D., S.K., C.C., C.C. ve S.Ç. tutuklandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 27 bin 760 adet sentetik ecza hapı, 155 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 5 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 11 gram metamfetamin, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet 50 dolarlık sahte banknot para, 232 adet tarihi sikke/obje ele geçirildi.

