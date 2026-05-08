Uşak Belediyesi tarafından çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenebildiği Uşak Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda yenileme çalışmalarına başlandı.

Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında parkın daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor. Yenileme çalışmalarıyla birlikte çocukların hem keyifli vakit geçirebileceği hem de trafik bilincini küçük yaşta kazanabileceği alanın daha donanımlı bir yapıya kavuşacağı belirtildi.

Uşak Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, 'Çocuklarımızın trafik kurallarını eğlenerek öğrenebileceği, bilinçli bireyler olarak yetişeceği parkı daha modern hale getiriyoruz.' ifadelerine yer verildi.