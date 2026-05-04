Uşak'ta hava sıcaklıklarının mevsim normalin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporları doğrultusunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar, yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplarken, bazı sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Kar yağışının etkisini artırmasının ardından Karayolları 25. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri ihtimal olumsuzluklara karşı teyakkuz haline geçti. Ekipler, ana arterler başta olmak üzere kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdürürken, kapanma riski bulunan yollarda kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu bölgeler dron ile havadan görüntülendi.