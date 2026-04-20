Uşak'ta Eşme Belediyesi'ne yönelik 'irtikap' iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın da bulunduğu 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Belediyesi'ne yönelik 'irtikap' suçundan inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mensubu Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere 17 Nisan'da düzenlenen operasyonda Başkan Yılmaz Tozan, eşi, şoförü M.F., belediye personeli H.D. ve Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli İ.U. gözaltına alındı. Ardından, hakkında gözaltı kararı çıkartılan CHP'li Belediye Meclis Üyesi R.S.S. de yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesi'nde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan O.Ü.'nün ise Eşme ilçesindeki başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu ve cezaevinde olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, aynı gün Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sağlık kontrolleri sonrası adliyeye sevk edildiler

Başkan Tozan ve 5 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ardından da Eşme Adliyesi'ne sevk edildi.