Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dilküşa Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 37 ADD 971 plakalı motosiklet kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi Altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.