Kastamonu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, 18 üniversiteden akademisyenler tarafından Kastamonu'nun akarsu havzaları masaya yatırıldı. Çalıştayda sunulacak bildirilerle akarsu havzalarında sürdürebilirlik çözümleri üretilecek.

Kastamonu Üniversitesi ile Jeomorfoloji Derneği iş birliğinde düzenlenen 'Jeomorfoloji Perspektifinde Akarsu Havzası Yönetimi Çalıştayı' başladı. Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ekrem Mutlu, etkinliğe 18 farklı üniversiteden akademisyen ve genç araştırmacının katıldığını belirtti. Çalıştayın ormancılıkta karşılaşılan sorunların azaltılmasına da değinen Prof. Dr. Mutlu, yönetim süreçlerinde yaşanan zorluklara yönelik bilimsel çözümler geliştirilmesine ve uygulanabilir çıktılar ortaya konulmasına katkı sunmasını temenni etti.

Daha sonra konuşan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Zehra Pattabanoğlu ise akarsu havzalarının doğru planlanmasının yalnızca belirli bir akademik alanı değil, çevreyi, şehirleşmeyi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve insanlığın geleceğini doğrudan ilgilendirdiğini dile getirdi. Disiplinler arası çalışmaların önemine dikkat çeken Pattabanoğlu, sürdürülebilir bir gelecek açısından bu tür bilimsel etkinliklerin değer taşıdığını ifade etti.

Jeomorfoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu da akarsu havzalarının sürekli değişim içerisinde olan sistemler olduğunu kaydederek, sürdürülebilir havza yönetiminin doğal afetlere karşı dayanıklılığın artırılmasında önemli rol oynadığını söyledi. Havza yönetiminin multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini vurgulayan Turoğlu, jeomorfolojinin bu sürecin temel bileşenlerinden biri olduğunu ifade etti.

İl Genel Meclis Başkanı Doğan Ünlü ise iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine değinerek, su tasarrufu, atık su yönetimi ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılmasının önemine dikkat çekti.

Çalıştayın yalnızca akademik açıdan değil, sürdürülebilir kentleşme, afet yönetimi ve doğal kaynak politikaları bakımından da önemli çıktılar sağlayacağını söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı da, yerel yönetimlerin bu süreçte önemli sorumluluklar üstlendiğini ve çalıştaydan elde edilecek sonuçları yakından takip edeceklerini söyledi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da Kastamonu'nun ormanları, dağları ve akarsularıyla önemli bir doğal zenginliğe sahip olduğunu belirtti. Geçmiş yıllarda yaşanan taşkın felaketlerinin akarsu havzası yönetiminin önemini açık biçimde ortaya koyduğunu ifade eden Kubalı, taşkınlar, kuraklık, iklim değişikliği ve sulama çalışmalarını kapsayan havza yönetiminin öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi. Su yönetiminin sürdürülebilir yaşam açısından kritik bir başlık olduğuna dikkat çeken Kubalı, akarsuların idari sınırları aşan yapısı nedeniyle havza yönetimi anlayışının kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, çalıştayın verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Program, katılımcılara plaket takdimiyle sona erdi.