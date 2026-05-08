Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe, Şanlıurfa'da son aylardaki yoğun yağışların ardından yeşil örtüyle kaplandı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi alanın çevresinde oluşan doğal manzara, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Taş yapıların çevresini saran yeşillikler ve doğanın canlanmasıyla birlikte tarihi alan yeşille bütünleşti. Yerli ve yabancı turistler, hem tarihi atmosferi hem de baharın sunduğu eşsiz manzarayı görmek için bölgeye akın etmeye başladı. Göbeklitepe'nin yeşile büründüğü eşiz manzara havadan görüntülendi.