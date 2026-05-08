Osmanlı'dan günümüze taşınan geleneksel mimari yapısıyla hem sinema sektörünün hem de tarih meraklılarının gözde mekanları arasında yer alan Sakarya'nın Taraklı ilçesi özgün sokak dokusu ve asırlık evleriyle ziyaretçilerini tarihi bir atmosferde ağırlıyor.

Sakarya'nın güneyinde yer alan Taraklı'da, Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini yansıtan 2 ve 3 katlı tarihi konaklar görenlerin ilgisini çekiyor. Doğal güzelliklerle bütünleşen bu yapılar, ilçeye karakteristik bir kimlik kazandırırken, geçmişin estetik anlayışını bugüne taşıyor. Sokak yapısı ve mimari bütünlüğü bozulmadığı için sit alanı olarak koruma altına alınan bölge, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Tarihi dokusunun yanı sıra Taraklı, küresel ölçekte de başarısını tescilledi. İlçe, 2021 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından düzenlenen 'En İyi Turizm Kırsal Yerleşimleri ve Köyleri Girişimi' çerçevesinde ödüle layık görüldü. Tarihi evleri ve korunan atmosferiyle Taraklı, Sakarya'nın turizm potansiyeline önemli katkı sunmaya devam ediyor.

'Safranbolu'yu kuranlar Taraklılardır'

Tarihi evler hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz, 'Taraklı evleri sivil, Türk ve Osmanlı mimarisine göre yapılmış evlerdir ve konakların kendilerine göre hikayeleri de vardır. Eğer evler 3 katlıysa zemin katta evin hanımı günlük işleri yapar ve evlerin mahremiyetini korumak için büyük değil küçük pencereler vardır. Evin ikinci katı kışlık, üçüncü katı yazlık olarak kullanılır. Safranbolu evleri, Taraklı evleriyle benzer. Sebebi Safranbolu'yu kuranlar Taraklılardır. Safranbolu'nun eski ismi Medine-i Taraklıborlu'dur. Bazen insanlar köklerini bulmak için Taraklı'ya ziyarete de gelirler. Buradaki evler 150-200 yıllık evlerdi hatta 300 yıllık evler de bulunur. Ahşap evlerin özelliği restore edilirse nesilden nesle aktarılıyor ama beton evlerin özelliği 50-100 yıl kadardır' dedi.