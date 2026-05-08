Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışına katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Bak, Türkiye'nin spor tesisleri devrimi yaşadığını belirterek, 'Geldiğimizde sınırlı sayıda olan spor tesislerinin hepsini katlayarak her mahalleye, köye, ilçeye yayılmasını gerçekleştirdik. Türkiye'de şu anda tamamlanmış 780 tane yarı olimpik ve olimpik yüzme havuzu var. İnşaatı devam eden 100 tane havuz var. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde bu zamana kadar yaklaşık 12 milyon insanımıza, çocuğumuza, gencimize yüzme öğrettik. Hepimiz derelerde öğrendik ama esas havuzda öğrenmek çok daha başka. Havuzda hocalar eşliğinde stilini öğreniyorsunuz. Biz su ile kavga ediyorduk. Akçaabat yüzme havuzundan açıldığında beri 9 bin 800 kişi faydalanmış. Bir çocuğun yüzme bilmediği için boğularak hayatını kaybetmesinin karşılığı yok. O yüzden Cumhurbaşkanımız 'Gittiğiniz her yere spor tesisi yapacaksınız' diye talimat verdi. Dijital bağımlılık, uyuşturucu, içki ve kumar gibi bağımlılıklarla mücadelenin önleyicisi spordur' ifadelerini kullandı.

'Anadolu efsanesini oluşturan Trabzonspor çok kıymetli'

Trabzon'un bir spor şehri olduğunu kaydeden Bakan Bak, 'Trabzon'u tartışmaya gerek yok. Trabzon bir spor şehri. Neresinden bakarsanız bakın Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ve daha öncesinde de sporla iç içe olmuş bir şehir. Trabzonspor gibi bir dünya markası var. Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz. Anadolu efsanesini oluşturan Trabzonspor çok kıymetli. Çocukluğumuzda onları takip ederdik. Trabzonspor'un lige getirdiği renk, alt yapısından yetiştirdiği sporcular ve teknik adamların hepsinin farklı bir özelliği var. Trabzon hakikaten sporun başkenti' diye konuştu.

'Toplumumuz obezite tehlikesi ile karşı karşıya' diyen Bakan Bak, 'Çok hareket etmemiz lazım. Hareket etmeyen bir toplum sağlık sorunları yaşamaya başlıyor. Herkesi spor yapmaya ve hareket etmeye davet ediyoruz. Spora yapılan bir liralık yatırım, bize 5 lira olarak geri geliyor' şeklinde konuştu.

'1 milyon yatak kapasitesine ulaştık'

Öğrenci yurtlarında 1 milyon yatak kapasitesine ulaştıklarını dile getiren Bakan Bak, 'Bu yıl üniversiteye başvuran öğrencilerden yüzde 99,6'sını yerleştirdik. 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık. Cumhurbaşkanımız, 'Dışarıda hiçbir öğrenci kalmayacak, her çocuğumuza eğitimde barınma hakkını sağlayacaksınız' diye talimat verdi. Öğrencilerimize sabah kahvaltısını ve akşam yemeğini ücretsiz veriyoruz. Sadece ayda bin TL sembolik ücret alıyoruz. Böyle bir yapı dünyada yok. Gençlerimizi diğer akımlardan uzak tutmak, devletin kanatları altında tutmak için böyle talimatı var' ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Türkiye Yüzyılı'nın gençliğin yüzyılı olacağını vurgulayarak, 'Şampiyon Trabzonspor'u tebrik ediyoruz' dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Bak'a Sebat Gençlik Spor'un forması hediye edildi. Kurdele kesiminin ardından Bakan Bak ve beraberindekiler açılışı yapılan yüzme havuzunda incelemelerde bulundu. Açılışa Bakan Bak'ın yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçe belediye başkanları, sporcular ve vatandaşlar katıldı.