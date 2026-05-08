Körfez'de mayıs ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Geç Kalanlar' adlı tiyatro oyunu, izleyenlerden ilgi gördü.

Yazar Pervin Ünalp'in kaleme aldığı 'Geç Kalanlar' oyunu, Körfez Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ev sahipliğinde Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Eşi tarafından terk edilen bir adamın durma noktasına gelen hayatına odaklanan oyun, eve gelen beklenmedik bir misafir ile gelişen olayları konu alıyor. Affetmek, zamanın kıymeti ve hayata dair farkındalık gibi evrensel temaların hüzün ve neşeyle harmanlandığı eser, oyuncuların başarılı performansıyla seyirciden alkış topladı.