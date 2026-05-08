Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Topuklu Yaylası'nın şahsa devredildiği ve ücretli olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, sosyal medyada yayılan Topuklu Yaylası'nın belediyeden alındığı ve Muğla'nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren bir otel bünyesine geçtiği yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Pütün, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirterek, Topuklu Yaylası'nın 20 yıllığına Eskere Orman Şube Müdürlüğü tarafından Beyağaç Belediyesine kiralandığını ve işletmesinin halen belediye tarafından sürdürüldüğünü ifade etti. Yaylaya girişlerin ücretli olduğu yönündeki bilgilerin de doğru olmadığını vurgulayan Pütün, 'Girişlerin 100 TL olduğu yönündeki bilgiler yanlıştır. Girişlerimiz şu anda ücretsizdir. Sadece Gökyüzü Şenliği zamanında ücretli yapıyoruz' dedi.

Topuklu Yaylası'nın herhangi bir şahsa devredilmesinin söz konusu olmadığını kaydeden Başkan Pütün, yayla içerisinde bulunan restoranın ise belediyenin düzenleyeceği ihale ile kiraya verileceğini belirtti. Kiralamadaki amaçlarının bölgeyi yılın 12 ayı aktif hale getirmek olduğunu ifade eden Pütün, 'Burayı kiralamamızdaki amaç, yılın 12 ayı burada misafir ağırlamak ve gelen misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alan oluşturmak' diye konuştu.