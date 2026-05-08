Buca Belediyesinde görevli yaklaşık 300 memur, 7 aydır sosyal denge tazminatı (SDS) ile arazi tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 10 Nisan'da başlattıkları eylemlerine devam ediyor. Bugün tam gün iş bırakan memurlar, belediye binası önünde oturma eylemi yaparak 'Hakkımızı istiyoruz' çağrısında bulundu.

Buca Belediye binası önünde bir araya gelen Tüm Bel-Sen, Birlik Yerel Hizmet-Sen ve Bağımsız Yerel Hak-Sen üyesi memurlar, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek Belediye Başkanı Görkem Duman'ı protesto etti. Slogan atan çalışanlar, belediye yönetiminin emekçinin hakkını görmezden geldiğini savundu.

'Belediye başkanlığı makamı siyasi şov yeri değildir'

Grup adına açıklama yapan Birlik Yerel-Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, Belediye Başkanı Görkem Duman'a sert eleştirilerde bulundu. Emekçinin hakkını vermeden hizmetten bahsedilemeyeceğini vurgulayan Bozat, 'Halkın arasına karışıp siyaset yapacak yüzü bulmanın yolu süslü cümlelerden değil, o halka hizmet götüren memurun ve emekçinin hakkını vermekten geçer. Belediye başkanlığı makamı 'kaynak yok' bahanesinin arkasına sığınıp çalışanını açlığa mahkum ederek siyasi şov yapma yeri değildir. Kendi belediyesini yönetemeyen, personelinin huzurunu sağlamayan bir başkanın Buca'nın geleceğine dair kurduğu her cümle boştur. Ya hakkımızı verip Buca sokaklarına alnınız ak çıkın ya da vasıfsız yönetim mührüyle tarihe geçin' dedi. Belediyenin kasasında para olduğunun bilindiğini belirten Bozat, çözüm masasının derhal yeniden kurulmasını talep etti.

'Mesele zam değil, gasp edilen hakkın teslimidir'

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek ise yaşanan sürecin bir zam talebi olmadığını, mevcut hakların korunması mücadelesi olduğunu ifade etti. Hükenek, 'Önceki toplu iş sözleşmesinden doğan 7 aylık alacağımız halen ödenmemiştir. Bununla da yetinilmeyip 30 Mart 2026 tarihinde imza altına alınan haklarımız geriye çekilmiştir. Bizler mevcut hakkımızın 7 aydır ödenmemesine ve daha da önemlisi bu hakların tırpanlanmasına karşı eylem yapıyoruz. Karşımızda hem geçmişe dönük borcunu ödemeyen hem de mevcut hakları gasp eden bir idare var. Bu yanlışta ısrar edilirse süreç yalnızca masa başında değil sahada da karşılık bulacaktır' şeklinde konuştu.

Belediye önünde oturma eylemi yapan memurlar, hak edişlerin hesaplara yatırılmaması durumunda demokratik ve yasal tüm haklarını kullanarak eylemlerini büyüteceklerini bildirdi.