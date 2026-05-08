Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri meyve bahçelerinde görülebilecek hastalık ve zararlılara karşı uyardı. Müdürlükten yapılan açıklamada, özellikle sert çekirdekli meyve ağaçlarında yaprak delen hastalığına karşı mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada; kayısı, badem, erik, şeftali ve kiraz ağaçlarında yaprak delen hastalığına karşı üreticilerin gerekli ilaçlamaları zamanında yapmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan ayva, armut ve elma bahçelerinde ise ateş yanıklığı hastalığına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla üreticilerin bahçelerini düzenli kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi.

Ayrıca elma, armut ve ayva bahçelerinde elma iç kurdu zararlısına karşı mücadelenin ihmal edilmemesi gerektiği kaydedildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yapılacak ilaçlamalarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tavsiye edilen bitki koruma ürünlerinin kullanılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, üreticilere ruhsatlı ürün kullanmaları çağrısında bulundu.