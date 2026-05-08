Nesine 2. Lig Beyaz Grup final maçında 10 Mayıs pazar günü Elazığspor ile Muğlaspor, Bursa'da karşılaşacak. Kritik maç için Bursa'ya giden Elazığspor'da sakatlıktan dönen Haluk Mustafa Tan ve Çağlayan Menderes kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Erkan Sözeri'nin takdiriyle 23 kişilik kadroda; Furkan Köse, Hakan Canbazoğlu, Yusuf Ayaz, Mehmet Yılmaz, Haluk Mustafa Tan, Çağlayan Menderes, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar, Sakıb Aytaç, Berat Sağlam, Ömer Çakı, Kerem Şenyüz, Mikail Koçak, Hakan Yavuz, Burak Altıparmak, Ali Altınöz, Maksut Taşkıran, Erkan Eyibil, Samed Ali Kaya, Halil İbrahim Sönmez, Sertaç Çam, Enes Soy ve Fuat Bavuk yer alıyor.