Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz de kampanyayı ziyaret ederek bağışçılarla bir araya geldi.

Hükümet Konağı bahçesinde hizmet veren mobil kan bağışı noktasını ziyaret eden Başkan Akdeniz'e, Türk Kızılay Sarıgöl Temsilcisi Yusuf Tüfekçi eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Akdeniz, kan bağışının toplumsal dayanışmanın en önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Başkan Akdeniz yaptığı açıklamada, 'Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan kan bağışı konusunda vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılık bizleri memnun etti. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, 'kan bağışı hayat kurtarır' diyerek herkesi bu önemli kampanyaya destek olmaya davet ediyorum.' dedi.

Öte yandan öğrencilerin de ailelerini kan bağışı konusunda bilinçlendirdiği ve velilerini bağış yapmaları için teşvik ederek kampanyaya destek sağladığı öğrenildi.