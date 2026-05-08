Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, Meclis Üyeleri ile birlikte yeniden Kars İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına seçilen Eren Alp'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette, Kars'ın hayvancılık sektörünün mevcut durumu, üreticilerin beklentileri ve yeni dönemde hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Kars'ın Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekilerek, sektörün gelişimi adına kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Özellikle büyükbaş hayvancılık, süt üretimi, üretici destekleri ve kırsal kalkınma konularında atılabilecek ortak adımlar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

KATSO Başkanı Kadir Bozan, Kars'ın tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, üreticilerin güçlendirilmesine yönelik projelerin önem taşıdığını ifade etti. Bozan, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülecek çalışmaların hem üreticilere hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeleyen Eren Alp ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kars hayvancılığının gelişimi için tüm kurumlarla iş birliğine açık olduklarını söyledi. Alp, yeni dönemde üreticilerin sorunlarının çözümüne yönelik daha aktif çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ziyaret sonunda KATSO heyeti, Eren Alp'e yeni görev döneminde başarı dileklerini ileterek nazik ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti. Görüşmenin, Kars'ın tarım ve hayvancılık alanındaki gelişimine katkı sağlayacak yeni projelerin hayata geçirilmesi açısından önemli bir adım olduğu değerlendirildi.