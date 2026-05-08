Kars Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruyucu aile hizmet modelinin tanıtılması ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla Sarıkamış ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, çocukların aile ortamında büyümesinin önemine dikkat çekilirken koruyucu aile hizmetinin toplumsal dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olduğu vurgulandı.

Toplantıya Kars Valisi Ziya Polat'ın eşi Pınar Filiz Polat, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar'ın eşi Sema Aslantatar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Tosunoğlu katıldı. Programda protokol üyeleri, koruyucu aile sisteminin çocukların sevgi, güven ve şefkat ortamında yetişmesine sağladığı katkılara dikkat çekti.

Uzman personeller tarafından yapılan sunumlarda koruyucu aile hizmet modelinin kapsamı, başvuru şartları, değerlendirme süreçleri ve ailelere sağlanan destekler hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verildi. Çocukların kurum bakımından ziyade aile ortamında büyümesinin sosyal, psikolojik ve duygusal gelişimleri açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Program kapsamında katılımcılar da merak ettikleri soruları uzmanlara yönelterek süreç hakkında bilgi aldı. Koruyucu aile olmanın yalnızca bir çocuğun hayatına dokunmak değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun önemli bir parçası olduğu belirtildi.

Yetkililer, koruyucu aile hizmet modeline yönelik farkındalık çalışmalarının ilerleyen süreçte farklı ilçelerde de devam edeceğini belirterek, daha fazla çocuğun sıcak bir aile ortamına kavuşmasının hedeflendiğini ifade etti.