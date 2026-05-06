Kars Valisi Ziya Polat, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve AFAD Arama-Kurtarma Sistemine akredite edilen Karayolları Kurtarma (KARAKURT) ekibi için düzenlenen 'AFAD Kentsel Arama-Kurtarma Arma Töreni'ne katıldı.

Törende, 27 personelden oluşan KARAKURT ekibine, başarıyla tamamladıkları eğitim sürecinin ardından resmi arma ve belgeleri takdim edildi. Afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyan akreditasyon süreciyle birlikte ekip, artık ulusal düzeyde görev alabilecek yetkinliğe ulaştı.

Programda konuşan Vali Polat, Türkiye'nin deprem başta olmak üzere birçok doğal afet riskiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, bu tür profesyonel ekiplerin önemine dikkat çekti. Polat, 'Afetlere hazırlık yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğudur. Bugün burada arma takdim ettiğimiz KARAKURT ekibimiz, zor zamanlarda milletimizin yanında olacak güçlü bir yapıdır' dedi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise, ekip personelinin zorlu eğitimlerden geçtiğini belirterek, kentsel arama-kurtarma, enkazda yaşam bulma, teknik kurtarma ve ilk yardım konularında donanımlı hale getirildiğini aktardı.

AFAD standartlarına uygun şekilde eğitim alan KARAKURT ekibi, afetlerde hızlı ve koordineli müdahale kabiliyetiyle hem Kars'ta hem de ihtiyaç duyulan diğer bölgelerde görev yapabilecek.

Düzenlenen arma töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona ererken, KARAKURT ekibinin afetlere karşı bölgedeki en önemli güçlerden biri olması bekleniyor.