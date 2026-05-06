Eskişehir'de büyük mutasavvıf Yunus Emre vefatının 705'nci yıl dönümünde tören ile anıldı.

Anma töreni, Yunus Kültür ve Sanat Haftası kapsamında Mihalıççık ilçesinde bulunan Yunus Emre Türbesi'nde gerçekleştirildi. Program, Eskişehir valisi Erdinç Yılmaz'ın türbede bulunan mezarlara ziyaret etmesiyle başladı. Ardından anma töreni kapsamında Vali Yılmaz ve diğer protokol üyeleri konuşmalarını gerçekleştirdi. Şiir okunması ve yapılan müzik konserleri sonrasında Vali Yılmaz ve beraberindeki ekip etkinlik alanında yemek ve fidan dağıtımı yaptı.

Etkinlikte konuşan Vali Yılmaz, 'Bugün burada, Anadolu irfanının en saf, en duru ve en gür sesinin huzurundayız. Eskişehir'imizin bağrından yetişen ve tüm insanlığın gönül tahtına oturan Yunus Emre, sadece bir şair değil; Türk kültür ve medeniyetinin sarsılmaz sütunlarından biridir. Türk medeniyeti Yunus gibi gönül erenlerinin çaldığı sevgi mayası ile kurulmuştur. Moğol istilalarının ve toplumsal kargaşaların yaşandığı 13. yüzyılda Yunus Emre; nefreti sevgiye, ayrılığı birliğe dönüştüren o muazzam irfanı Anadolu topraklarına nakşetmiştir. O, bu toprakları sadece coğrafi bir mekan olmaktan çıkarmış; birliği, dirliği ve kardeşliği yeniden inşa etmiş, üzerinde kardeşçe yaşanacak bir 'Hoşgörü Yurdu' haline getirmiştir' dedi.

'Yunus'un asırlar öncesinden gelen felsefesi, modern dünyanın karanlığına tutulmuş bir meşaledir'

Konuşmasına devam eden Vali Yılmaz, 'Bugün dünyamız ne yazık ki savaşların, nefretin ve hoşgörüsüzlüğün kıskacındadır. İnsanlık, bir çıkış yolu, bir teselli aramaktadır. İşte tam bu noktada, Yunus'un asırlar öncesinden gelen felsefesi, modern dünyanın karanlığına tutulmuş bir meşaledir. O; 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz' diyerek, barışın formülünü en sade haliyle önümüze koymuştur. Yunus'a göre sevgi bir tercih değil, bir varoluş borcudur. Yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevmek; ırk, renk ve inanç ayrımı gözetmeksizin her bir canı mukaddes bilmektir. Onun felsefesinde kibir yoktur, ötekileştirme yoktur. Onun derdi yıkmak değil, yapmaktır, 'Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim' Bizler de bugün Eskişehir'den, Yunus'un huzurundan tüm dünyaya sesleniyoruz: İnsanlığın kurtuluşu gönüller yapmakta, birbirimize hoşgörüyle bakmakta, farklılıklarımızı zenginlik saymaktadır' ifadelerini kullandı.

Programa, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektörü Yusuf Adıgüzel, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ve bir çok protokol üyesi katılım gösterdi.