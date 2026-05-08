Yunusemre Belediyesi bünyesinde eğitim gören minikler, Ortaköy'de düzenlenen kahvaltı etkinliği ve doğa gezisinde hem doğayı keşfetti hem de unutulmaz bir gün yaşadı. Doğada yürüyüş yapan öğrenciler, çevreyi inceleyip boyama etkinlikleriyle keyifli vakit geçirdi.

Yuvam Yunusemre Mehmet Şirin Yıldırım Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen Ortaköy kahvaltı etkinliği ve doğa gezisi, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kahvaltıyla başlayan etkinlikte aileler, öğrenciler ve öğretmenler bir araya gelerek kaynaşma fırsatı buldu.

Program kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşünde minikler çevreyi yakından inceleme imkanı bulurken, doğayı gözlemleyerek çeşitli inceleme çalışmaları yaptı. Doğada gerçekleştirilen boyama etkinliği ise öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı.

Gün boyunca neşeleri ve enerjileriyle etkinliğe renk katan minikler, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.