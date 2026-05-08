Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 537 ortaokul öğrencisi, haftalar süren hazırlıkların ardından okul bahçesinde kaşık oyunu oynadı. Öğrencilerin 'Erik Dalı Gevrektir' eşliğinde sergilediği eş zamanlı performans, izleyenlerden alkış aldı.

İzmit Atatürk Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen renkli etkinlikte, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda eğitim gören yüzlerce öğrenci aynı anda sahne aldı. Müzik Öğretmeni Meral Erbil'in rehberliğinde haftalar süren hazırlık sürecinden geçen 537 öğrenci, geleneksel 'Erik Dalı Gevrektir' oyun havası eşliğinde hünerlerini sergiledi.

Öğrencilerin koreografide yakaladıkları uyum ve sergiledikleri coşku, okul bahçesini adeta festival alanına dönüştürdü. Etkinliği izlemek için alanı dolduran çok sayıda veli ve öğretmen, geleneksel oyun havasının ritmiyle hep birlikte hareket eden öğrencilerin performansını alkışlayarak destekledi.

Etkinliğin ardından konuşan İzmit Atatürk Ortaokulu Müdürü Ali İlengiz, eğitimin sadece derslerden ibaret olmadığını belirtti. Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde aktif rol almasının, onların kişisel gelişimleri açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken İlengiz, organizasyonda emeği geçen başta Müzik Öğretmeni Meral Erbil olmak üzere tüm öğrencilere ve destek veren velilere teşekkür etti.