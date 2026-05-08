Kuşadası Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ilçe yönetişim toplantısının ardından, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan'ın çağrısıyla bir araya gelen yetkililer, turizm sezonu öncesinde iş birliği ve ortak akıl mesajı verdi. Toplantıda kruvaziyer turizminin ivme kazandığı bu dönemde kentin düzeni ve esnafın beklentileri ön planda tutuldu.

Gemi trafiğinin artmasıyla birlikte liman bölgesinde yaşanan sorunlar değerlendirildi. Liman bölgesindeki trafiğin ve yoğunluğun yönetilmesi amacıyla gerçekleştirilen görüşmeye belediye temsilcileri, turizm dernekleri, liman işletmecileri ve akademisyenler katıldı. Katılımcılar, kruvaziyer gemilerinin gelişiyle yoğunlaşan insan ve araç trafiğinin hem turist memnuniyetini hem de şehir hayatını olumsuz etkilememesi adına atılacak adımları ele aldı.

Serdar Akdoğan; gemi turistinin çarşıları gezmesi için zaman bırakılması konusunda fikir birliğine vardık.

Serdar Akdoğan, toplantının en önemli çıktılarından birinin turistlerin şehir merkezinde daha fazla vakit geçirmesini sağlamak olduğunu belirtti. Günlük turlardan dönen otobüslerin yolcuları daha erken limana getirmesi ve rehberlerin alışveriş için zaman tanıması konusunda sektör temsilcileriyle uzlaşıldı.