Hafta sonu Cumartesi ve Pazar Günleri Söke'ye bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde gerçekleşecek olan Priene Kültür Festivali nedeniyle Güllübahçe-Priene Minibüs Kooperatifi ulaşım düzenlemesi yaptı.

Söke'den araç kalkış zamanlarını sıklaştıracak olan kooperatif; eski garaj önü ve köprübaşı (demirköprü) noktalarında sürekli araç bulunduracak. Söke'den Güllübahçe'ye son araç saat 20.00'de olacak, Güllübahçe'de ise etkinlik bitiminde araçlar hazır bulunacak.

Güllübahçe-Priene Minibüs Kooperatifi Başkanı Erhan Erban; 'Bölgemize hareket getirecek festivalimiz için biz de hazırız. Halkımızın festivale katılımını kolaylaştırmak üzere minibüslerimiz özel bir düzenlemeyle hizmet verecek.' dedi.

Ayrıca Erban; taşıma tarifesinde festivale özel indirim uygulayacaklarını da ifade etti.