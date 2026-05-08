Söke'ye bağlı Güllübahçe Mahallesi'nde düzenlenecek Priene Kültür Festivali, bu hafta sonu birbirinden renkli etkinliklerle kapılarını açıyor. Tarihin büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek festivalde ziyaretçiler konserlerden halk oyunlarına, sıcak hava balonu gösterilerinden stant alanlarına kadar dolu dolu bir programla buluşacak.

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise Yunanistan'ın ünlü sanatçılarından Alexandra Gravas konseri olacak. Tarihi Priene Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek konser, festivalin ilk günü olan 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de antik sahnede müzikseverlerle buluşacak. Katılımcılar, tarihi ambiyansta gece konseri izleme deneyimi yaşayacak. Festival programı sabah saat 10.00'da yoga, step ve aerobik etkinlikleriyle başlayacak. Ardından saat 12.30'da kortej yürüyüşü ve resmi açılış gerçekleştirilecek. Gün boyunca ana sahnede halk oyunları gösterileri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müzik Grubu konseri düzenlenecek. Festival alanındaki havuz sahnesinde ise Yavuz Selim Lisesi Müzik Grubu sahne alacak. Festival alanında yaklaşık 200 stant kurulacağı belirtilirken, yeme-içme noktaları, hediyelik eşya alanları, ürün pazarları ve sosyal sorumluluk stantları ziyaretçilere hizmet verecek. Festivalin görsel şölenlerinden biri de sıcak hava balonu gösterisi olacak. Priene semalarında gerçekleştirilecek bağlı sıcak hava balonu uçuşları, festivale renk katacak ve ziyaretçilere unutulmaz görüntüler sunacak. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, tarih, sanat ve eğlencenin bir araya geleceği Priene Kültür Festivali etkinliklerine tüm bölge halkını davet etti.