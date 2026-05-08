Aydın Valisi Dr. Osman Varol, göreve başlaması dolayısıyla kendisine çiçek gönderilmesi yerine, öğrencilere burs desteği sağlayan vakıf ve derneklere ya da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aydın'a atanan Vali Dr. Osman Varol, görevine başladı. Sabah saatlerinde Aydın Valiliği'ne gelen Varol, valilik önünde düzenlenen törenle karşılandı. Karşılama mangasını selamlayan Vali Varol'a çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Aydın Valisi Dr. Osman Varol göreve başlamasının ardından sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Aydınlı vatandaşlara seslenerek anlamlı bir çağrıda bulundu.

Göreve başlaması münasebetiyle şahsına çiçek gönderilmesi yerine, geleceğin teminatı olan öğrencilere burs sağlayan vakıf ve derneklere destek verilmesini rica eden Varol, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na da bağış yapılabileceğini belirtti. Vali Varol, dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri olacak desteklerin hem öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunacağını hem de kahraman Mehmetçiğe güç vereceğini ifade etti. Gösterilecek hassasiyet ve destek için vatandaşlara teşekkür eden Varol, tüm Aydınlılara sağlık, huzur ve bereket dolu günler temennisinde bulundu.

Vali Varol'un bu çağrısı kamuoyunda takdir topladı.