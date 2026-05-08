Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Ragbi Yıldızlar-Küçükler Grup Yarışmaları düzenlenen açılış programı ile coşkuyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında organize edilen yarışmalar, 08-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında Satvet Köşklü Sentetik Futbol Sahası'nda yapılacak. Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç sporcuları bir araya getiren organizasyon, hem rekabet hem de dayanışma ruhuna sahne oluyor. Açılış seremonisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, programa protokol üyeleri de yoğun katılım sağladı. Açılış programına Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Köşk İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mutlu Gürel, Köşk İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Rüstem Gök ile Köşk İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz katıldı. Köşk Kaymakamı Hasan Taş yaptığı konuşmada organizasyonun hem ilçe hem de il genelinde önemli bir spor etkinliği olduğunu belirterek tüm sporculara başarılar diledi. Aydın, Antalya, Aksaray, Burdur, Denizli, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde ve Uşak olmak üzere 13 ilden gelen sporcuların mücadele ettiği turnuva, gençlerin sportif gelişimlerine katkı sunarken sporun birleştirici gücünü de ortaya koyuyor.