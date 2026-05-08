Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağınasırlı Köyü İlkokulu ve Anaokulunda eğitim gören öğrencilere, Trafik Haftası kapsamında trafik eğitimi verildi.

Gölbaşı Trafik Jandarması ekiplerince gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere, trafik haftasının önemi ile trafikte kullanılan araç ve gereçler tanıtıldı.

Eğitim kapsamında öğrencilere trafik kurallarına uyma bilinci, yaya ve yolcu olarak trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar, emniyet kemeri kullanımının önemi ile trafik ve çevre konularında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, benzer eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.