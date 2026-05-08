Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler' paneline katıldı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ev sahipliği ve başkanlığı yolunda dev bir adım attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Hatay'da düzenlenen 'Türkiye'nin COP31'e Giden Yolu: Dirençli Şehirler' paneline ev sahipliği yaptı.

Hatay Müze Otel'de gerçekleştirilen 'Dirençli Şehirler' ana temalı zirvede, 'Asrın Felaketinden Sürdürülebilir Şehirlerin İnşasına' başlıklı oturumda, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yürütülen dev inşa süreci dünyaya anlatıldı.

'Malatya büyük yıkım yaşayan ikinci il'

Başkan Sami Er daha sonra İller Bankası Genel Müdürü Eyyüp Karahan, İller Bankası Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir, Fransız Kalkınma Ajansı Türkiye Müdürü Xavier Muron, Avrupa Yatırım Bankası Türkiye Temsilcisi Philippe Bernard-Treille, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı Türkiye Ofisi Başkanı Daısuke Watanabe'nin yer aldığı özel toplantıya katıldı. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın 6 Şubat depremlerinde Hatay'dan sonra en büyük yıkımı yaşayan ikinci il olduğunu hatırlattı.

'Altyapıya ciddi bir yatırım yaptık'

Malatya'da 124 bin binanın inşa edildiğini ve final aşamasına gelindiğini aktaran Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti. Depremin yaralarını sararken geleceğin Malatya'sını inşa ettiklerine dikkati çeken Başkan Er, altyapıya ciddi bir yatırım yaptıklarını, çevreyle ilgili önemli projelerinin olduğunu anlattı. Başkan Er, altyapıya yapılan yatırımlarda verilen hibelerin önemine değinerek, 'Atıklarla ilgili üniteler kurmamız gerekiyor. Yenilenebilir enerji ile ilgili uğraşlarımız var. Elektrikli otobüs ve şehrin diğer ihtiyaçları için yenilenebilir enerji inşasına ihtiyacımız var. Malatya'nın altyapısı noktasında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şehrin altyapısını yenilerken, rehabilite edilmesi gereken yerlerle ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada sizlerden çok ciddi kaynaklar aldık, teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Başkan Er, heyete yakma ve ayrıştırma üniteleri, aktarma istasyonları, elektrikli otobüs projesi, GES projeleri, yol bakım ve onarım çalışmaları ile kırsal konutların ihtiyaçları konularında kısa bir sunum yaparak, projelerin hayata geçirilmesinde verilecek finans desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Başkan Er Bakan Kurum ile görüştü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, toplantı sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Er, şehirde yapılan çalışmaların son durumu hakkında Bakan Kurum'a bilgi aktardı.

Hatay ziyaretinde bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Başkan Er, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile deprem bölgelerinde yapılan çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.