Battalgazi Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı ikinci ve son birleşimi Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantıları tamamlandı. Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Mayıs ayı ikinci birleşimi, Battalgazi Belediyesi Meclis Başkanvekili Abdulvahap Şerefhanlı başkanlığında yapıldı. Toplantıda toplam 6 gündem maddesi görüşüldü. Birleşimde imar planlarına ilişkin komisyon raporları, belediyenin mali ve idari işleyişine yönelik bazı düzenlemeler ile belediyeye ait taşınmazlara ilişkin konular ele alındı. Mecliste ayrıca araç ve iş makinesi alımına ilişkin önceki meclis kararlarının revize edilmesine yönelik maddeler değerlendirildi. Ek gündem kapsamında ise yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarına ilişkin bir madde görüşüldü.

Battalgazi Belediye Meclisi'nin bir sonraki toplantısının, 2 Haziran Salı günü saat 14.00'te Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacağı bildirildi.