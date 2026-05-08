Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kırsal Konaç Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Kavgada Mustafa Kada, Osman Kada ve Veysi Yeşiltepe hayatını kaybederken, Jandarma ekipleri, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.