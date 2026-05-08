Ankara'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin bıçaklamasının ardından bu kez silahlar konuştu. Yaşanan silahlı çatışmada yaralanan olmazken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde daha önce Cumhuriyet Mahallesi'nde araç kundaklama olayına kadar uzanan ve Şentepe Mahallesi'nde bir kişinin 3 kişiyi bıçaklamasıyla devam eden iki aile arasında çıkan olaylarda yine tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan silahlı çatışmada yaralanan olmazken, mahallede panik yaşandı. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda kişi ise gözaltına alındı. Olay yerinde çok sayıda silah ele geçirilirken, polis ekiplerinin mahalledeki incelemeleri sürüyor.