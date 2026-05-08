Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir polis memuru, yaşanan tartışma sonucu eşini ayaklarından vurdu.

Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce evlenen Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde hemşire olarak çalışan N.G. öğle arasında evine gitti. N.G., Elbistan ilçesinde polis memuru olarak görev yapan eşi B.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis memuru B.G. silahıyla eşini ayaklarından vurdu. Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.G. tedavi altına alınırken polis memuru B.G. meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.